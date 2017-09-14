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Підраховано, скільки літаків
необхідно випустити заводу...

Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:03

  Баблонавт написав:Прямо с этого сайта :lol:

Два "Airbus-А380" собираются утилизировать, поскольку они никому не нужны

https://news.finance.ua/ru/news/-/42801 ... -ne-nuzhny


Ну подсчитай, сколько это в процентах к общему числу 380-х.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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