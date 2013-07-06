Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...

Баблонавт написав:Прямо с этого сайта
Два "Airbus-А380" собираются утилизировать, поскольку они никому не нужны
https://news.finance.ua/ru/news/-/42801 ... -ne-nuzhny
Ну подсчитай, сколько это в процентах к общему числу 380-х.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 16:03
Ну подсчитай, сколько это в процентах к общему числу 380-х.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 19 чер, 2018 15:25
Королевские ВВС Таиланда получили третий SuperJet 100 VIP
18 июня 2018 третий RRJ95-VIP Королевских ВВС Тайланда передан эксплуатанту и совершил перелет на базу RTAF в Бангкоке с промежуточной посадкой в Исламабаде.
Данный борт имеет регистрационный номер 60319 и заводской 95132. Первый полет самолет совершил 23.05.2017.
Это уже 19 поставленый SuperJet в этом году.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:12
Боинги с Айрбасами уже разорились от отчаяния?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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