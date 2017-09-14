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Підраховано, скільки літаків
необхідно випустити заводу...

Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 16:03

  Баблонавт написав:Прямо с этого сайта :lol:

Два "Airbus-А380" собираются утилизировать, поскольку они никому не нужны

https://news.finance.ua/ru/news/-/42801 ... -ne-nuzhny


Ну подсчитай, сколько это в процентах к общему числу 380-х.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:25

Королевские ВВС Таиланда получили третий SuperJet 100 VIP

18 июня 2018 третий RRJ95-VIP Королевских ВВС Тайланда передан эксплуатанту и совершил перелет на базу RTAF в Бангкоке с промежуточной посадкой в Исламабаде.

Данный борт имеет регистрационный номер 60319 и заводской 95132. Первый полет самолет совершил 23.05.2017.

Это уже 19 поставленый SuperJet в этом году.
https://29ru.net/pu/blogs/153181739/
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:12

  Баблонавт написав:Это уже 19 поставленый SuperJet в этом году.


Боинги с Айрбасами уже разорились от отчаяния?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:04

  Баблонавт написав:18 июня 2018 третий RRJ95-VIP Королевских ВВС Тайланда передан эксплуатанту и совершил перелет на базу RTAF в Бангкоке с промежуточной посадкой в Исламабаде.

Данный борт имеет регистрационный номер 60319 и заводской 95132. Первый полет самолет совершил 23.05.2017.

Это уже 19 поставленый SuperJet в этом году.
https://29ru.net/pu/blogs/153181739/


Скупают запчасти для Мексики? По деталям можно продать дороже чем целиком.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:08

Если кто забыл, то тема этой ветки - "Подсчитано, сколько самолетов необходимо выпустить заводу "Антонов"".

Сколько "необходимо" я не знаю, а вот сколько получится - становится всё яснее и яснее. Саудовский проект постройки завода лопнул, как и ожидалось, саудиты закрыли финансирование и отказались от проекта АН-132.

При этом нужно отдать дань восточной вежливости: "Эр-Рияд вышел из совместного с «Антоновым» проекта открытия в королевстве авиастроительного предприятия, поскольку «ситуация несколько изменилась»". :mrgreen:
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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