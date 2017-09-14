Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу...
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Если кто забыл, то тема этой ветки - "Подсчитано, сколько самолетов необходимо выпустить заводу "Антонов"".
Сколько "необходимо" я не знаю, а вот сколько получится - становится всё яснее и яснее. Саудовский проект постройки завода лопнул, как и ожидалось, саудиты закрыли финансирование и отказались от проекта АН-132.
При этом нужно отдать дань восточной вежливости: "Эр-Рияд вышел из совместного с «Антоновым» проекта открытия в королевстве авиастроительного предприятия, поскольку «ситуация несколько изменилась»".
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт написав:Если кто забыл, то тема этой ветки - "Подсчитано, сколько самолетов необходимо выпустить заводу "Антонов"".
Сколько "необходимо" я не знаю, а вот сколько получится - становится всё яснее и яснее. Саудовский проект постройки завода лопнул, как и ожидалось, саудиты закрыли финансирование и отказались от проекта АН-132.
При этом нужно отдать дань восточной вежливости: "Эр-Рияд вышел из совместного с «Антоновым» проекта открытия в королевстве авиастроительного предприятия, поскольку «ситуация несколько изменилась»".
Ссылочку не даешь, потому что стыдно что читаешь рашинскую пропаганду?
Баблонавт написав:Если кто забыл, то тема этой ветки - "Подсчитано, сколько самолетов необходимо выпустить заводу "Антонов"".
Сколько "необходимо" я не знаю, а вот сколько получится - становится всё яснее и яснее. Саудовский проект постройки завода лопнул, как и ожидалось, саудиты закрыли финансирование и отказались от проекта АН-132.
При этом нужно отдать дань восточной вежливости: "Эр-Рияд вышел из совместного с «Антоновым» проекта открытия в королевстве авиастроительного предприятия, поскольку «ситуация несколько изменилась»".
Ссылочку не даешь, потому что стыдно что читаешь рашинскую пропаганду?