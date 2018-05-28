Маркетингове агентство IRS Group проаналізувало статистику реєстрацій електромобілів в Україні станом на 1 травня 2018 року. Про це повідомляє ЦТС.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки електромобілів зареєстровано в Україні.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 08:56
Стало відомо, скільки електромобілів зареєстровано в Україні
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Дивися повний текст Стало відомо, скільки електромобілів зареєстровано в Україні.
Додано: Вів 29 тра, 2018 08:56
"в “Укравтодоре” боятся, что украинцы пересядут на электромобили... за счет акциза ... удается наполнять Фонд гос. агентства" Рукалицо. Ребзи, это же самое настоящее дно, когда нам же говорят, что им жить станет хуже за счет того, что нам станет лучше. Ганьба!
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