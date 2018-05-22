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Мінсоцполітики планує ще
одне підвищення пенсій

Мінсоцполітики планує ще одне підвищення пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:03

Мінсоцполітики планує ще одне підвищення пенсій

Пропонуємо до обговорення:
За словами Андрія Реви, виплати зростуть у 3 млн пенсіонерів.

Дивися повний текст Мінсоцполітики планує ще одне підвищення пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:03

через ГОД, может быть, если доживут - а гундежа пустого на каждый день
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:33

В 2018 году правительство повысило пенсии военным и силовикам (500 тыс. человек). Их средняя пенсия выросла с 2,6 тыс. грн до около 4 тыс. грн.

Кабмин также повысил пенсии для работающих пенсионеров. Выплаты выросли у 2 млн граждан. Средний размер повышения составил 75 грн.

Сразу видно, кто ЧЕЛОВЕК, а кто отработанный шлак.
yanyura
 
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