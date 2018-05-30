За словами Андрія Реви, виплати зростуть у 3 млн пенсіонерів.
Дивися повний текст Мінсоцполітики планує ще одне підвищення пенсій.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 09:03
Мінсоцполітики планує ще одне підвищення пенсій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики планує ще одне підвищення пенсій.
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:03
через ГОД, может быть, если доживут - а гундежа пустого на каждый день
Додано: Вів 29 тра, 2018 13:33
Сразу видно, кто ЧЕЛОВЕК, а кто отработанный шлак.
Для первых "нашли"
(4 000 - 2 600) х 500 000 = 700 млн. грн.
для вторых
75 х 2 000 000 = 150 млн. грн.
Додано: Чет 31 тра, 2018 07:02
Re: Мінсоцполітики планує ще одне підвищення пенсій
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