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Понад 90% служб таксі в
Україні працюють нелегально

Понад 90% служб таксі в Україні працюють нелегально
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:04

Понад 90% служб таксі в Україні працюють нелегально

Пропонуємо до обговорення:
Особливо критичною є ситуація в тих містах, де працюють так звані диспетчерські служби.

Дивися повний текст Понад 90% служб таксі в Україні працюють нелегально.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:04

зато в ланосе с лицензией ой как безопасно...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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