Особливо критичною є ситуація в тих містах, де працюють так звані диспетчерські служби.
Дивися повний текст Понад 90% служб таксі в Україні працюють нелегально.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 09:04
Понад 90% служб таксі в Україні працюють нелегально
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 90% служб таксі в Україні працюють нелегально.
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:04
зато в ланосе с лицензией ой как безопасно...
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