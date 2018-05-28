Третій рівень пенсійної системи – добровільно накопичувальний – в Україні вже давно працює, хоча не всі про це знають.
Дивися повний текст Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему - експерт.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 09:05
Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -...
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Дивися повний текст Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему - експерт.
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:05
Много работоспособного населения работает за пределами Украины. Кто временно, а кто уезжает навсегда, как я.
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:27
Политика убивает все в этой странне, только она вместе с 450 дармоедами/кровосисями.
Когда их количество уменьшится хотяы бы до 300?
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