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Старіння населення в Україні
"вбиває" пенсійну систему -...

Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:05

Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -...

Пропонуємо до обговорення:
Третій рівень пенсійної системи – добровільно накопичувальний – в Україні вже давно працює, хоча не всі про це знають.

Дивися повний текст Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему - експерт.
R2
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Много работоспособного населения работает за пределами Украины. Кто временно, а кто уезжает навсегда, как я.
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:27

Политика убивает все в этой странне, только она вместе с 450 дармоедами/кровосисями.
Когда их количество уменьшится хотяы бы до 300?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:47

в нашей стране скоро все должно стабилизироваться и выйти на нормальный уровень. Главное не лезть в очередные передряги.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:12

  Rainbow написав:Политика убивает все в этой странне, только она вместе с 450 дармоедами/кровосисями. Когда их количество уменьшится хотяы бы до 300?

Их намного больше, 450 это только нардепы, а еще кабмин, АП, НБУ, местные гос структуры и прочие ведомства. Я думаю кругом бегом их наберется не менее 100 000 кровосись и дармоедов.
Ares
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:13

  romio_33 написав:в нашей стране скоро все должно стабилизироваться и выйти на нормальный уровень. Главное не лезть в очередные передряги.

Оптимист однако! :) А что такое нормальный уровень? :)
Ares
 
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