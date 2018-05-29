Третій рівень пенсійної системи – добровільно накопичувальний – в Україні вже давно працює, хоча не всі про це знають.
Дивися повний текст Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему - експерт.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 09:05
Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -...
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Дивися повний текст Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему - експерт.
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:05
Много работоспособного населения работает за пределами Украины. Кто временно, а кто уезжает навсегда, как я.
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:27
Политика убивает все в этой странне, только она вместе с 450 дармоедами/кровосисями.
Когда их количество уменьшится хотяы бы до 300?
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:47
в нашей стране скоро все должно стабилизироваться и выйти на нормальный уровень. Главное не лезть в очередные передряги.
Додано: Вів 29 тра, 2018 11:12
Их намного больше, 450 это только нардепы, а еще кабмин, АП, НБУ, местные гос структуры и прочие ведомства. Я думаю кругом бегом их наберется не менее 100 000 кровосись и дармоедов.
Додано: Вів 29 тра, 2018 11:13
Додано: Вів 29 тра, 2018 13:01
Re: населення
Додано: Вів 29 тра, 2018 13:23
Поки злодії не будуть сидіти в тюрмі,поки не запрацює виробництво,а воно запрацює коли міністри будуть специ,а не статисти,може тоді і демографія і пенсії підвищаться.
Додано: Вів 29 тра, 2018 13:37
Ares
В одном только Киеве не менее 300 тыс. чел. работают в финансируемых государством отраслях, от которых толку чуть. Одни Академии наук и бестолковые НИИ чего стоят. Плюс органы государственной власти, плюс... Вот наглядный пример: в штабе ВМС в Одессе работает больше 200 чел., в том числе - больше адмиралов, чем у Украины кораблей. А вообще - за время участия в АТО я много интересного узнал, в том смысле, что офицерья, ничего не делающего, в нашей армии просто немеряно. И все поголовно, само собой, участники боевых действий (на пенсию можно в 55 выйти). Значительная часть из них ближе 50 км к линии фронта не приближалась, но это же мелочи
Додано: Вів 29 тра, 2018 14:49
Понимаю и согласен. Собственно почему и говорю 450 рыл в раде это вершина айсберга. Именно коррупция и бездарность главная проблема.
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