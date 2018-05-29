RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Старіння населення в Україні
"вбиває" пенсійну систему -...

Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:53

  sal написав: Тот, которые дадут проводимые реформы.

Нормальный уровень по идее имеряется чем то конкретным ну или хотя бы ощутимым. А реформы, интересно узнать какие и что же они дадут?
Ares
 
Повідомлень: 88
З нами з: 30.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:09

Re: нормально

  Ares написав:450 это только нардепы, а еще кабмин, АП, НБУ, местные гос структуры и прочие ведомства.

Отличный уровень! куда еще лучше..
sal
 
Повідомлень: 2465
З нами з: 25.03.16
Подякував: 350 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:10

Re: по идее

  Ares написав:реформы, интересно узнать какие и что же они дадут?

Дадут и дают европейскую жизнь) как в Европе
sal
 
Повідомлень: 2465
З нами з: 25.03.16
Подякував: 350 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Cris, sal, Sommer і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні збираються запустити виробництво китайських... 1, 2, 3
R2 » Вів 29 тра, 2018 12:07
21 803
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 16:04
Cris
Вертольоти з Франції коштуватимуть Україні 475 млн євро 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 23 тра, 2018 16:06
43 2919
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 15:37
sal
В Україні можуть знизити акцизний податок на б/у іномарки
R2 » Вів 29 тра, 2018 13:47
3 96
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 15:35
yanyura

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6701)
29.05.2018 17:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.