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Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 тра, 2018 14:53
sal написав:
Тот, которые дадут проводимые реформы.
Нормальный уровень по идее имеряется чем то конкретным ну или хотя бы ощутимым. А реформы, интересно узнать какие и что же они дадут?
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Ares
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Додано: Вів 29 тра, 2018 15:09
Ares написав:
450 это только нардепы, а еще кабмин, АП, НБУ, местные гос структуры и прочие ведомства.
Отличный уровень! куда еще лучше..
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sal
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Додано: Вів 29 тра, 2018 15:10
Ares написав:
реформы, интересно узнать какие и что же они дадут?
Дадут и дают европейскую жизнь) как в Европе
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sal
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