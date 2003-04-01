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Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 тра, 2018 14:53
sal написав:
Тот, которые дадут проводимые реформы.
Нормальный уровень по идее имеряется чем то конкретным ну или хотя бы ощутимым. А реформы, интересно узнать какие и что же они дадут?
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Ares
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Додано: Вів 29 тра, 2018 15:09
Ares написав:
450 это только нардепы, а еще кабмин, АП, НБУ, местные гос структуры и прочие ведомства.
Отличный уровень! куда еще лучше..
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sal
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Додано: Вів 29 тра, 2018 15:10
Ares написав:
реформы, интересно узнать какие и что же они дадут?
Дадут и дают европейскую жизнь) как в Европе
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sal
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:13
sal написав:
Дадут и дают европейскую жизнь) как в Европе
Троллинг как я понимаю
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Ares
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:47
sal написав: Ares написав:
что такое нормальный уровень?
Тот, которые дадут проводимые реформы.
Если исключить из рассмотрения поднятие уровня цен, тарифов до уровня неплатежеспособности населения., то что Вы подразумеваете под "проводимыми реформами"?
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Вів 29 тра, 2018 17:04
Ares написав: Rainbow написав:
Политика убивает все в этой странне, только она вместе с 450 дармоедами/кровосисями. Когда их количество уменьшится хотяы бы до 300?
Их намного больше, 450 это только нардепы, а еще кабмин, АП, НБУ, местные гос структуры и прочие ведомства. Я думаю кругом бегом их наберется не менее 100 000 кровосись и дармоедов.
Думаю это только в Киеве.
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Ratatui
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Додано: Вів 29 тра, 2018 17:06
sal написав: Ares написав:
реформы, интересно узнать какие и что же они дадут?
Дадут и дают европейскую жизнь) как в Европе
В какой части гейропы?
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Ratatui
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Додано: Вів 29 тра, 2018 17:07
vovaplus написав:
Поки злодії не будуть сидіти в тюрмі,поки не запрацює виробництво,а воно запрацює коли міністри будуть специ,а не статисти,може тоді і демографія і пенсії підвищаться.
Именно такое и именно на мове я слышал:
1. В 1989-91 годах;
2. В 2003-04 годах;
3. В 2013-14 годах.
Может что-то поменяете в своём репертуаре?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Баблонавт
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Додано: Вів 29 тра, 2018 17:11
Баблонавт написав: vovaplus написав:
Поки злодії не будуть сидіти в тюрмі,поки не запрацює виробництво,а воно запрацює коли міністри будуть специ,а не статисти,може тоді і демографія і пенсії підвищаться.
Именно такое и именно на мове я слышал:
1. В 1989-91 годах;
2. В 2003-04 годах;
3. В 2013-14 годах.
Может что-то поменяете в своём репертуаре?
На иврит?
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Ratatui
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