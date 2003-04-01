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Старіння населення в Україні
"вбиває" пенсійну систему -...

Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:53

  sal написав: Тот, которые дадут проводимые реформы.

Нормальный уровень по идее имеряется чем то конкретным ну или хотя бы ощутимым. А реформы, интересно узнать какие и что же они дадут?
Ares
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:09

Re: нормально

  Ares написав:450 это только нардепы, а еще кабмин, АП, НБУ, местные гос структуры и прочие ведомства.

Отличный уровень! куда еще лучше..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:10

Re: по идее

  Ares написав:реформы, интересно узнать какие и что же они дадут?

Дадут и дают европейскую жизнь) как в Европе
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:13

  sal написав: Дадут и дают европейскую жизнь) как в Европе

Троллинг как я понимаю
Ares
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:47

  sal написав:
  Ares написав:что такое нормальный уровень?

Тот, которые дадут проводимые реформы.

Если исключить из рассмотрения поднятие уровня цен, тарифов до уровня неплатежеспособности населения., то что Вы подразумеваете под "проводимыми реформами"?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:03

  link654 написав:Много работоспособного населения работает за пределами Украины. Кто временно, а кто уезжает навсегда, как я.


И на кого ты нас покинул? :(
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:04

  Ares написав:
  Rainbow написав:Политика убивает все в этой странне, только она вместе с 450 дармоедами/кровосисями. Когда их количество уменьшится хотяы бы до 300?

Их намного больше, 450 это только нардепы, а еще кабмин, АП, НБУ, местные гос структуры и прочие ведомства. Я думаю кругом бегом их наберется не менее 100 000 кровосись и дармоедов.


Думаю это только в Киеве.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:06

  sal написав:
  Ares написав:реформы, интересно узнать какие и что же они дадут?

Дадут и дают европейскую жизнь) как в Европе


В какой части гейропы?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:07

  vovaplus написав:Поки злодії не будуть сидіти в тюрмі,поки не запрацює виробництво,а воно запрацює коли міністри будуть специ,а не статисти,може тоді і демографія і пенсії підвищаться.

Именно такое и именно на мове я слышал:
1. В 1989-91 годах;
2. В 2003-04 годах;
3. В 2013-14 годах.
Может что-то поменяете в своём репертуаре?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:11

  Баблонавт написав:
  vovaplus написав:Поки злодії не будуть сидіти в тюрмі,поки не запрацює виробництво,а воно запрацює коли міністри будуть специ,а не статисти,може тоді і демографія і пенсії підвищаться.

Именно такое и именно на мове я слышал:
1. В 1989-91 годах;
2. В 2003-04 годах;
3. В 2013-14 годах.
Может что-то поменяете в своём репертуаре?


На иврит? :lol:
Ratatui
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