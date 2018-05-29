|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 тра, 2018 17:56
Re: Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -
Статья правильная, хоть и ну очень запоздавшая. Проблемы у ПФУ давно и этот "титаник" тонет хоть и медлено, но уверенно и бесповоротно. Причина как раз та, о которой говорится в статье. Можно сказать, что "титаник" доживает последние мгновенья (образно выражаясь) и чем глубже он погружается, тем более безнадежным выглядит вероятность его "спасения". Фактически, для "спасения титаника" государство регулярно подкидывает сотни миллиардов гривен, но это не поможет, если либо не решить демографическую проблему (А КАК?????!!!!!) либо признать, что наполнение ПФУ с ФОТ не выполняет своей задачи и переложить финансирование ПФУ на Бюджет, но "МВФ будет против" - к гадалке не ходи. Поэтому логичным в в этой плоскости зрения выглядит увеличение пенсионного возраста и трудового стажа, что наряду с постоянным сокращением продолжительности жизни в Украине, является фактической частичной отменой пенсионных выплат. Процесс имеет только одно логическое завершение - полная отмена пенсионных выплат, кроме госслужащих. Остальная часть населения вполне логично задастся вопросом - "Где деньги, Зин?" (В.Высоцкий) которые поколения платили в ПФУ, расчитывая на пенсию. Очевидный ответ кроется в известной реплике из фильма "Все уже украдено до нас" (Операция "Ы"), то есть как всегда виноваты будут очередные папередники. Поэтому, господа присяжные заседатели, те из вас, кто на полном серьезе рассчитывает на пенсию и не подумал о создании запасного варианта ( а лучше не одного) в случае ее отсутствия, готовьтесь к непростым временам. Такова селяви. Впрочем, непростые времена ждут всех, ибо такой бешенный свал трудоспособного населения не может не сказаться (уже сказывается, но это еще "цветочки") на экономике, а потом и на всей государственной системе. Фактически, сейчас от решения демографического вопроса зависит сама возможность существования государства "Украина" в не таком уж и отдаленном будущем.
Додано: Вів 29 тра, 2018 18:31
Раз уж так, то пусть государство заявит, что зарабатывайте себе на старость сами, отменит выплаты в ПФ.Но те, кто их платил, должны либо
получать пенсию, либо получить назад эти индексированные выплаты.
Додано: Вів 29 тра, 2018 18:56
Особенность коррупции в Украине:
Здесь живут только те, кто делит и отнимает - честные дохнут в ожидании ЗП.
Достаточно замечательная система устройства Государства полностью парализована "жесткой вертикалью власти криминала".
Метод лечения этой болезни за все 27 лет остались только один.
Поэтому для трудоспособных производителей, с целью выживания один путь - Бежать.
Второй путь - "полоть эту нечисть"
За счёт сокращения самых производительных ресурсов путём побега из страны - остаются пенсы. А люди бегут в след за капиталом, который криминал выводит из Украины без оглядки. Как например тема на соседней ветке, про закупку вертолётов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 29 тра, 2018 19:33
п.с. Так сейчас к последним "улучшениям" по субсидированию, наладили проблему с выдачей биометрии. Неадекватные очереди будут наблюдаться уже в двух самых популярных сервисах оформления. Не особо побежишь. Вилка.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:38
|