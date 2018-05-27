Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -...

Додано: Вів 29 тра, 2018 17:56

Статья правильная, хоть и ну очень запоздавшая. Проблемы у ПФУ давно и этот "титаник" тонет хоть и медлено, но уверенно и бесповоротно. Причина как раз та, о которой говорится в статье. Можно сказать, что "титаник" доживает последние мгновенья (образно выражаясь) и чем глубже он погружается, тем более безнадежным выглядит вероятность его "спасения". Фактически, для "спасения титаника" государство регулярно подкидывает сотни миллиардов гривен, но это не поможет, если либо не решить демографическую проблему (А КАК?????!!!!!) либо признать, что наполнение ПФУ с ФОТ не выполняет своей задачи и переложить финансирование ПФУ на Бюджет, но "МВФ будет против" - к гадалке не ходи. Поэтому логичным в в этой плоскости зрения выглядит увеличение пенсионного возраста и трудового стажа, что наряду с постоянным сокращением продолжительности жизни в Украине, является фактической частичной отменой пенсионных выплат. Процесс имеет только одно логическое завершение - полная отмена пенсионных выплат, кроме госслужащих. Остальная часть населения вполне логично задастся вопросом - "Где деньги, Зин?" (В.Высоцкий) которые поколения платили в ПФУ, расчитывая на пенсию. Очевидный ответ кроется в известной реплике из фильма "Все уже украдено до нас" (Операция "Ы"), то есть как всегда виноваты будут очередные папередники. Поэтому, господа присяжные заседатели, те из вас, кто на полном серьезе рассчитывает на пенсию и не подумал о создании запасного варианта ( а лучше не одного) в случае ее отсутствия, готовьтесь к непростым временам. Такова селяви. Впрочем, непростые времена ждут всех, ибо такой бешенный свал трудоспособного населения не может не сказаться (уже сказывается, но это еще "цветочки") на экономике, а потом и на всей государственной системе. Фактически, сейчас от решения демографического вопроса зависит сама возможность существования государства "Украина" в не таком уж и отдаленном будущем.