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Старіння населення в Україні
"вбиває" пенсійну систему -...

Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:55

Re: Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -

  1007qwert написав:А какая пенсия у депутатов?

Документ 2790-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.10.2017, підстава 2148-19

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про статус народного депутата України
...
Стаття 20. Гарантії трудових прав народного депутата України
...
12. Пенсійне забезпечення народних депутатів здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2790-12/page2

Документ 1058-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.02.2018, підстава 2281-19

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
...
Розділ XV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
...
13-2. Максимальний розмір пенсії, призначеної на умовах законів України ... "Про статус народного депутата України"... не може перевищувати десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/page10

Прожитковий мінімум в Україні
...
Особи, що втратили працездатність
з 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1373
з 01.07.2018 по 30.11.2018 - 1435
з 01.12.2018 - 1497

https://index.minfin.com.ua/ua/labour/wagemin/

17.06.2017
Судді отримують в середньому 23,7 тис. грн пенсії, депутати - 15,2 тис. і прокурори - 9,9 тис.
...
у трійці найвищих середніх пенсійних є виплати згідно із законом "Про статус народного депутата" - 15,17 тис. грн

https://ua.interfax.com.ua/news/general/429622.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 23:50

yanyura, Спасибо Вам за ссылки, в последней ссылке - статье Интерфакса есть абзац, где говорится: "тих, хто підпадає під норми закону "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" - 3,45 тис.грн." Я просмотрела этот закон, но не нашла там такой цифры, может Вам известно, откуда появилась эта цифра, или знаете где найти источник? Моя соседка более 30 лет работала журналистом, редактором, стажа беспрерывного 37 лет, имеет заслуги, но её пенсия далека от этой цифры.
1007qwert
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