Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -...
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Про статус народного депутата України ... Стаття 20. Гарантії трудових прав народного депутата України ... 12. Пенсійне забезпечення народних депутатів здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ... Розділ XV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ... 13-2. Максимальний розмір пенсії, призначеної на умовах законів України ... "Про статус народного депутата України"... не може перевищувати десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень.
17.06.2017 Судді отримують в середньому 23,7 тис. грн пенсії, депутати - 15,2 тис. і прокурори - 9,9 тис. ... у трійці найвищих середніх пенсійних є виплати згідно із законом "Про статус народного депутата" - 15,17 тис. грн
yanyura, Спасибо Вам за ссылки, в последней ссылке - статье Интерфакса есть абзац, где говорится: "тих, хто підпадає під норми закону "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" - 3,45 тис.грн." Я просмотрела этот закон, но не нашла там такой цифры, может Вам известно, откуда появилась эта цифра, или знаете где найти источник? Моя соседка более 30 лет работала журналистом, редактором, стажа беспрерывного 37 лет, имеет заслуги, но её пенсия далека от этой цифры.
17.06.2017 Судді отримують в середньому 23,7 тис. грн пенсії, депутати - 15,2 тис. і прокурори - 9,9 тис. ... у трійці найвищих середніх пенсійних є виплати згідно із законом "Про статус народного депутата" - 15,17 тис. грн
[/quote] А где-то указывается сколько времени они должны проработать на этих должностях, чтобы заработать такую пенсию? Сколько стажа по специальности требуется для такой большой пенсии? Вообще-то, я бы для таких избранных организовала свой Элитный пенсионный фонд и из него платила им эти пенсии, интересно, будет он тоже дефицитный, или может, они себе пенсии ещё удвоят? может тогда и дефицит средств в солидарном ПФ исчезнет.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Сер 30 тра, 2018 00:49, всього редагувалось 1 раз.