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Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 тра, 2018 20:54
rjkz написав:
Да и производительность труда имеет опосредованное отношение к наполнению ПФУ, ибо отчисления в ПФУ платятся с белых зарплат, а оплата за выработку, как правило находится в тени.
А почему оплата у многих в тени? Потому что депутаты, наши законотворцы, такие же, все занимаются бизнесом, имеют состояния в миллионах не гривен, покупают недвигу по всему миру, парки из дорогих авто, а их наёмные работники получают в тех же конвертах, потому что "вас никто не держит, на бирже толпа соискателей на твоё место".
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:19
rjkz написав:
Фактически, сейчас от решения демографического вопроса зависит сама возможность существования государства "Украина" в не таком уж и отдаленном будущем.
РНБО курить в стороні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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