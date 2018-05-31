Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
rjkz написав: Да и производительность труда имеет опосредованное отношение к наполнению ПФУ, ибо отчисления в ПФУ платятся с белых зарплат, а оплата за выработку, как правило находится в тени.
А почему оплата у многих в тени? Потому что депутаты, наши законотворцы, такие же, все занимаются бизнесом, имеют состояния в миллионах не гривен, покупают недвигу по всему миру, парки из дорогих авто, а их наёмные работники получают в тех же конвертах, потому что "вас никто не держит, на бирже толпа соискателей на твоё место".
rjkz написав:Фактически, сейчас от решения демографического вопроса зависит сама возможность существования государства "Украина" в не таком уж и отдаленном будущем.
РНБО курить в стороні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
rjkz написав:В последнее время подсел на ролики о дикой природе Африки на Ютубе... Что вам сказать? Ну очень напомнило нашу, украинскую, реальность. Львы жрут всех подряд - буйволов, носорогов, слонов, жирафов, зебр и тд, одним словом лохтурат, но могут сожрать и себе подобых - гепардов, крокодилов и даже львов. Ничего не напоминает? Хотя, это способ убрать конкурента, а не вопрос соответствия своему месту в кормовой цепочке. Но иногда стадо буйволов начинает "майданить" и поднимают львов на рога. Но это редко - чаще лохтурат спасается бегством. Что собственно наше население и делает. Одним словом, эволюция обошла стороной наших "львов", не дав им развиться до Человеков.
К сожалению Вы правы. И всё чаще слово "Украина" у большинства нормальных людей ассоциируется с "Белой Африкой". где то уровня Египта до изгнания...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
rjkz написав: Да и производительность труда имеет опосредованное отношение к наполнению ПФУ, ибо отчисления в ПФУ платятся с белых зарплат, а оплата за выработку, как правило находится в тени.
А почему оплата у многих в тени? Потому что депутаты, наши законотворцы, такие же, все занимаются бизнесом, имеют состояния в миллионах не гривен, покупают недвигу по всему миру, парки из дорогих авто, а их наёмные работники получают в тех же конвертах, потому что "вас никто не держит, на бирже толпа соискателей на твоё место".
На 423 народных депутата приходится почти две с половиной тысячи связанных с ними юридических лиц.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.