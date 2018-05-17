Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -...

Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:49

Старение происходит не только от низкой рождаемости, а и высокой смертности людей трудоспособного возраста. Страховая медицина для всех давно могла бы исправить ситуацию. Если бы все граждане 1 раз в год могли бесплатно проходить качественный медосмотр у всех врачей с УЗИ, анализами, то много людей могли бы сохранить здоровье. При Союзе, помню, на работе руководитель всех отправлял в медсанчасть на флюрографию, прививки бесплатные делали чуть ли не принудительно. В Беларуси давно есть страховая медицина, кто мешает нашему правительству скопировать и внедрить такую же модель, что бы наши люди в нашей стране могли получать качественное лечение, не беря для этого кредиты в банке, не продавая квартиры и не выезжая из страны на зароботки.

У моей соседки муж возвращался с работы и домой не пришёл, на телефон ответили из больницы, его привезла "скорая". Когда она приехала в больницу, увидела что он лежит в коридоре, на тележке без сознания, у него случился сердечный приступ на улице, зимой, он упал, а его даже в реанимацию не положили, не поставили капельницу, обчистили карманы, медсестра забрала себе его мобилку. Пока родственники не купили лекарства, его лечить никто не собирался, говорили что ему уже ничто не поможет. Соседка взяла в банке кредит на 30 тыс. и перевезла его в другую больницу, там ему сделали операцию, он долго лежал и полгода ещё ходил на костылях, сейчас не работает. На работе материальной помощи не дали, потому что нету средств. Если бы он имел страховку, может было бы у медиков другое отношение.