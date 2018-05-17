Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -...
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rjkz написав: Да и производительность труда имеет опосредованное отношение к наполнению ПФУ, ибо отчисления в ПФУ платятся с белых зарплат, а оплата за выработку, как правило находится в тени.
А почему оплата у многих в тени? Потому что депутаты, наши законотворцы, такие же, все занимаются бизнесом, имеют состояния в миллионах не гривен, покупают недвигу по всему миру, парки из дорогих авто, а их наёмные работники получают в тех же конвертах, потому что "вас никто не держит, на бирже толпа соискателей на твоё место".
rjkz написав:Фактически, сейчас от решения демографического вопроса зависит сама возможность существования государства "Украина" в не таком уж и отдаленном будущем.
РНБО курить в стороні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
rjkz написав:В последнее время подсел на ролики о дикой природе Африки на Ютубе... Что вам сказать? Ну очень напомнило нашу, украинскую, реальность. Львы жрут всех подряд - буйволов, носорогов, слонов, жирафов, зебр и тд, одним словом лохтурат, но могут сожрать и себе подобых - гепардов, крокодилов и даже львов. Ничего не напоминает? Хотя, это способ убрать конкурента, а не вопрос соответствия своему месту в кормовой цепочке. Но иногда стадо буйволов начинает "майданить" и поднимают львов на рога. Но это редко - чаще лохтурат спасается бегством. Что собственно наше население и делает. Одним словом, эволюция обошла стороной наших "львов", не дав им развиться до Человеков.
К сожалению Вы правы. И всё чаще слово "Украина" у большинства нормальных людей ассоциируется с "Белой Африкой". где то уровня Египта до изгнания...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
rjkz написав: Да и производительность труда имеет опосредованное отношение к наполнению ПФУ, ибо отчисления в ПФУ платятся с белых зарплат, а оплата за выработку, как правило находится в тени.
А почему оплата у многих в тени? Потому что депутаты, наши законотворцы, такие же, все занимаются бизнесом, имеют состояния в миллионах не гривен, покупают недвигу по всему миру, парки из дорогих авто, а их наёмные работники получают в тех же конвертах, потому что "вас никто не держит, на бирже толпа соискателей на твоё место".
На 423 народных депутата приходится почти две с половиной тысячи связанных с ними юридических лиц.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Старение происходит не только от низкой рождаемости, а и высокой смертности людей трудоспособного возраста. Страховая медицина для всех давно могла бы исправить ситуацию. Если бы все граждане 1 раз в год могли бесплатно проходить качественный медосмотр у всех врачей с УЗИ, анализами, то много людей могли бы сохранить здоровье. При Союзе, помню, на работе руководитель всех отправлял в медсанчасть на флюрографию, прививки бесплатные делали чуть ли не принудительно. В Беларуси давно есть страховая медицина, кто мешает нашему правительству скопировать и внедрить такую же модель, что бы наши люди в нашей стране могли получать качественное лечение, не беря для этого кредиты в банке, не продавая квартиры и не выезжая из страны на зароботки. У моей соседки муж возвращался с работы и домой не пришёл, на телефон ответили из больницы, его привезла "скорая". Когда она приехала в больницу, увидела что он лежит в коридоре, на тележке без сознания, у него случился сердечный приступ на улице, зимой, он упал, а его даже в реанимацию не положили, не поставили капельницу, обчистили карманы, медсестра забрала себе его мобилку. Пока родственники не купили лекарства, его лечить никто не собирался, говорили что ему уже ничто не поможет. Соседка взяла в банке кредит на 30 тыс. и перевезла его в другую больницу, там ему сделали операцию, он долго лежал и полгода ещё ходил на костылях, сейчас не работает. На работе материальной помощи не дали, потому что нету средств. Если бы он имел страховку, может было бы у медиков другое отношение.
1007qwert написав:Старение происходит не только от низкой рождаемости, а и высокой смертности людей трудоспособного возраста. Страховая медицина для всех давно могла бы исправить ситуацию. Если бы все граждане 1 раз в год могли бесплатно проходить качественный медосмотр у всех врачей с УЗИ, анализами, то много людей могли бы сохранить здоровье. При Союзе, помню, на работе руководитель всех отправлял в медсанчасть на флюрографию, прививки бесплатные делали чуть ли не принудительно. В Беларуси давно есть страховая медицина, кто мешает нашему правительству скопировать и внедрить такую же модель, что бы наши люди в нашей стране могли получать качественное лечение, не беря для этого кредиты в банке, не продавая квартиры и не выезжая из страны на зароботки. У моей соседки муж возвращался с работы и домой не пришёл, на телефон ответили из больницы, его привезла "скорая". Когда она приехала в больницу, увидела что он лежит в коридоре, на тележке без сознания, у него случился сердечный приступ на улице, зимой, он упал, а его даже в реанимацию не положили, не поставили капельницу, обчистили карманы, медсестра забрала себе его мобилку. Пока родственники не купили лекарства, его лечить никто не собирался, говорили что ему уже ничто не поможет. Соседка взяла в банке кредит на 30 тыс. и перевезла его в другую больницу, там ему сделали операцию, он долго лежал и полгода ещё ходил на костылях, сейчас не работает. На работе материальной помощи не дали, потому что нету средств. Если бы он имел страховку, может было бы у медиков другое отношение.
"Планета Украина, медицины нет, образования нет, населена зомби" (перефраз из мф "Тайна Третьей планеты")
Ещё один пример из жизни: знакомая, сама медработник, работает в ведомственной больнице, имеет мед. страховку, как весь персонал больницы, на работе она упала на скользком кафеле, санитарка помыла пол и он не просох, у неё перелом шейки бедра, операцию сделали быстро,установили протез сустава, но в результате она хромала на одну ногу, хирург что-то напортачил, надо было повторить операцию и менять протез. Через год она пошла на операцию в другую больницу, страховка от работы у неё была, но врачи сказали чтобы она заплатила за все лекарства вперёд, также за протез, тогда будет операция, а на работе её хотят чтобы она предоставила уже проплаченные квитанции для страховки, тогда они перечислят деньги за операцию в другую больницу. Две недели её продержали в больнице, на операцию не брали без лекарств и протеза. Всё это время она обрывала телефон - звонила на работу, всем родственникам и знакомым в поисках денег на лекарства, около 10 тыс. и протез 38 тыс. В результате лекарства ей купили родственники, и через две недели её только прооперировали, протез врач поставил не дождавшись денег от её страховой, нервы ей и её близким потрепали ещё как. Киев.