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Україна та Болгарія домовилися
будувати дорогу з Одеси в...

Україна та Болгарія домовилися будувати дорогу з Одеси в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:43

Україна та Болгарія домовилися будувати дорогу з Одеси в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на сторінці в Facebook повідомив президент Петро Порошенко.

Дивися повний текст Україна та Болгарія домовилися будувати дорогу з Одеси в Варну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:44

О хоспади скоко еще мы будем слушать про эту трассу Одесса-Рени?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:17

пусть строят сразу гиперлуп, у нас уже есть специалист один.
pibodi
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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