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Україна та Болгарія домовилися будувати дорогу з Одеси в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:43
Пропонуємо до обговорення:
Про це на сторінці в Facebook повідомив президент Петро Порошенко.
Дивися повний текст Україна та Болгарія домовилися будувати дорогу з Одеси в Варну
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R2
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Додано: Вів 29 тра, 2018 09:44
О хоспади скоко еще мы будем слушать про эту трассу Одесса-Рени?
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vitali_kalinin
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Додано: Вів 29 тра, 2018 18:56
vitali_kalinin написав:
О хоспади скоко еще мы будем слушать про эту трассу Одесса-Рени?
А ты уши закрывай
Вот я когда вижу, что ты очередную какашку бросил на форуме - закрываю глаза. Бери с меня пример.
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