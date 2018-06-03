Про це на сторінці в Facebook повідомив президент Петро Порошенко.
Дивися повний текст Україна та Болгарія домовилися будувати дорогу з Одеси в Варну.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 09:43
Україна та Болгарія домовилися будувати дорогу з Одеси в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна та Болгарія домовилися будувати дорогу з Одеси в Варну.
Додано: Вів 29 тра, 2018 18:56
Додано: Пон 04 чер, 2018 17:20
Ну ты только что:
а) лизнул ж*** порошенке (надеюсь ты не хоть не за бесплатно это делаешь)
б) наврал как обычно причем тупо по селючьи сразу же и спалился на своем вранье.
Так чо в этом с тебя пример брать?
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