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Україна та Болгарія домовилися
будувати дорогу з Одеси в...

Україна та Болгарія домовилися будувати дорогу з Одеси в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:43

Україна та Болгарія домовилися будувати дорогу з Одеси в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на сторінці в Facebook повідомив президент Петро Порошенко.

Дивися повний текст Україна та Болгарія домовилися будувати дорогу з Одеси в Варну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:44

О хоспади скоко еще мы будем слушать про эту трассу Одесса-Рени?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:56

  vitali_kalinin написав:О хоспади скоко еще мы будем слушать про эту трассу Одесса-Рени?

А ты уши закрывай :lol:
Вот я когда вижу, что ты очередную какашку бросил на форуме - закрываю глаза. Бери с меня пример.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:20

  myshapiton написав:
  vitali_kalinin написав:О хоспади скоко еще мы будем слушать про эту трассу Одесса-Рени?

А ты уши закрывай :lol:
Вот я когда вижу, что ты очередную какашку бросил на форуме - закрываю глаза. Бери с меня пример.

Ну ты только что:
а) лизнул ж*** порошенке (надеюсь ты не хоть не за бесплатно это делаешь)
б) наврал как обычно причем тупо по селючьи сразу же и спалился на своем вранье.
Так чо в этом с тебя пример брать?
vitali_kalinin
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