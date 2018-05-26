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Україна і Росія підпишуть
"ядерний" контракт

Україна і Росія підпишуть "ядерний" контракт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:10

Україна і Росія підпишуть "ядерний" контракт

Пропонуємо до обговорення:
У російському центрі збагачення урану розповіли про масштаби "обміну" сировини на ядерне паливо для України

Дивися повний текст Україна і Росія підпишуть "ядерний" контракт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:11

Как можно подписывать такие (и вообще, какие-либо :!: ) контракты со страной-агрессором? :shock: Это настоящая зрада! И это в то время, как весь цивилизованный мир вводит против России санкции. Где гарантии, что поставляемое из Украины в Россию ядерное топливо, не пойдет на изготовление царь-бомбы, например. Америка точно не простит!
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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