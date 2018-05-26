У російському центрі збагачення урану розповіли про масштаби "обміну" сировини на ядерне паливо для України
Дивися повний текст Україна і Росія підпишуть "ядерний" контракт.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 11:10
Україна і Росія підпишуть "ядерний" контракт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна і Росія підпишуть "ядерний" контракт.
Додано: Вів 29 тра, 2018 11:11
Как можно подписывать такие (и вообще, какие-либо ) контракты со страной-агрессором? Это настоящая зрада! И это в то время, как весь цивилизованный мир вводит против России санкции. Где гарантии, что поставляемое из Украины в Россию ядерное топливо, не пойдет на изготовление царь-бомбы, например. Америка точно не простит!
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
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