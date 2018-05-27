У російському центрі збагачення урану розповіли про масштаби "обміну" сировини на ядерне паливо для України
Дивися повний текст Україна і Росія підпишуть "ядерний" контракт.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 11:10
Україна і Росія підпишуть "ядерний" контракт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна і Росія підпишуть "ядерний" контракт.
Додано: Вів 29 тра, 2018 11:11
Как можно подписывать такие (и вообще, какие-либо ) контракты со страной-агрессором? Это настоящая зрада! И это в то время, как весь цивилизованный мир вводит против России санкции. Где гарантии, что поставляемое из Украины в Россию ядерное топливо, не пойдет на изготовление царь-бомбы, например. Америка точно не простит!
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Вів 29 тра, 2018 14:22
Дружище, продай ядерного топлива немного. Такого, что подойдет для не переоборудованных реакторов под Westinghouse. Нету? Тогда скажи где купить, кроме как у государства агрессора. Не знаешь где?
Получается, ты предлагаешь уничтожить энергосистему Украины?
Или я не в танке?
Додано: Вів 29 тра, 2018 19:44
Обогащение урана в газовых центрифугах - очень вредное производство. Большинство развитых стран стараются переносить все вредные производства в развивающиеся страны. Например, в Россию, работающую на давальческом урановом сырье со всего мира, в том числе и от Вестингауза.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:18
Все верно. В рф обогащается, если не ошибаюсь, минимум треть мировых запасов урановой руды.
Ничего плохого в том, что наша украинская руда обогащается АО “Международный центр по обогащению урана”, а потом возвращается на наши же АЭС - не вижу. Тем более, если так изначально задумано конструкторами ядерных реакторов.
Тем более, что потихоньку диверсифицируют поставки. И в Европе, и в рф прекрасно понимают, что если что то накосячат и бахнет здесь, то всех достанет. Это не то место, где шарами меряются - чревато для всех. Вот поэтому то "работа идет в штатном режиме"
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