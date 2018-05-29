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Україна і Росія підпишуть
"ядерний" контракт

Україна і Росія підпишуть "ядерний" контракт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:10

Україна і Росія підпишуть "ядерний" контракт

Пропонуємо до обговорення:
У російському центрі збагачення урану розповіли про масштаби "обміну" сировини на ядерне паливо для України

Дивися повний текст Україна і Росія підпишуть "ядерний" контракт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:11

Как можно подписывать такие (и вообще, какие-либо :!: ) контракты со страной-агрессором? :shock: Это настоящая зрада! И это в то время, как весь цивилизованный мир вводит против России санкции. Где гарантии, что поставляемое из Украины в Россию ядерное топливо, не пойдет на изготовление царь-бомбы, например. Америка точно не простит!
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:22

  Obval_Defoltovich написав:Как можно подписывать такие (и вообще, какие-либо :!: ) контракты со страной-агрессором? :shock: Это настоящая зрада! И это в то время, как весь цивилизованный мир вводит против России санкции. Где гарантии, что поставляемое из Украины в Россию ядерное топливо, не пойдет на изготовление царь-бомбы, например. Америка точно не простит!

Дружище, продай ядерного топлива немного. Такого, что подойдет для не переоборудованных реакторов под Westinghouse. Нету? Тогда скажи где купить, кроме как у государства агрессора. Не знаешь где?
Получается, ты предлагаешь уничтожить энергосистему Украины?
Или я не в танке?
se64plus
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:09

Ну и отлично. Бензоколонка должна работать.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:44

Обогащение урана в газовых центрифугах - очень вредное производство. Большинство развитых стран стараются переносить все вредные производства в развивающиеся страны. Например, в Россию, работающую на давальческом урановом сырье со всего мира, в том числе и от Вестингауза.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:18

  warlamp написав:Обогащение урана в газовых центрифугах - очень вредное производство. Большинство развитых стран стараются переносить все вредные производства в развивающиеся страны. Например, в Россию, работающую на давальческом урановом сырье со всего мира, в том числе и от Вестингауза.

Все верно. В рф обогащается, если не ошибаюсь, минимум треть мировых запасов урановой руды.
Ничего плохого в том, что наша украинская руда обогащается АО “Международный центр по обогащению урана”, а потом возвращается на наши же АЭС - не вижу. Тем более, если так изначально задумано конструкторами ядерных реакторов.
Тем более, что потихоньку диверсифицируют поставки. И в Европе, и в рф прекрасно понимают, что если что то накосячат и бахнет здесь, то всех достанет. Это не то место, где шарами меряются - чревато для всех. Вот поэтому то "работа идет в штатном режиме" 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:03

  Obval_Defoltovich написав:Как можно подписывать такие (и вообще, какие-либо ) контракты со страной-агрессором? Это настоящая зрада! И это в то время, как весь цивилизованный мир вводит против России санкции. Где гарантии, что поставляемое из Украины в Россию ядерное топливо, не пойдет на изготовление царь-бомбы, например. Америка точно не простит!

Там де запахло грошима для чиновників , про санкції ніхто не згадає.
olegklimenjuk
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:53

Якась маячня, коли буде план розвитку власної атомної енергетики без участі московії? Як можна одночасно воювати і співпрацювати?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:05

  0mage0 написав:Якась маячня, коли буде план розвитку власної атомної енергетики без участі московії? Як можна одночасно воювати і співпрацювати?

Чем пустее балобол, тем больший спец в ядерной энергетике.
План розвитку давно есть и выполняется. Ты можешь быстрее? Вперёд - покажи, или готов платить больше процентов на 30-50, только чтоб не из московии?
Только деньги эти придется отнять от медицины или армии.
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:09

  olegklimenjuk написав:
  Obval_Defoltovich написав:Как можно подписывать такие (и вообще, какие-либо ) контракты со страной-агрессором? Это настоящая зрада! И это в то время, как весь цивилизованный мир вводит против России санкции. Где гарантии, что поставляемое из Украины в Россию ядерное топливо, не пойдет на изготовление царь-бомбы, например. Америка точно не простит!

Там де запахло грошима для чиновників , про санкції ніхто не згадає.

Один обвал стёбается, другой сразу зраду придумывает.Давай АЭС отключим назло "чиновникам"?
Весь мир взасос покупает нефть и газ у страны-агрессора. Перед тем как флудить про санкции, стоит поинтересоваться в чем они заключаются, это вовсе не торговая блокада.
komp
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