Україна і Росія підпишуть

Вы можете назвать страны, покупающие нефть и газ у страны-агрессора, которые непосредственно пострадали от агрессии России (кроме Украины) ? Для них это обычный бизнес - купить подешевле. А для Украины? "Никакого агрессора, просто бизнес"?
Россия уменьшает импорт из Украины, а Украина увеличивает:
Украина увеличила импорт товаров из России на 28%
02 мая 2018
...
По данным НБУ, экспорт товаров из Украины в Россию в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 годом, сократился на 11,5% - до 709 млн долл., при этом импорт вырос на 28,4%, до 1,9 млрд долл.
...
При этом российский газ Украина не покупала.
Пока в Украине возмущались постройкой крымского моста, украинский бизнес тоже возмущался, но по-своему:
Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин
...
К нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста.
...
Какие меры приняли к этим компаниям? Даже боятся назвать их.