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Україна і Росія підпишуть
"ядерний" контракт

Україна і Росія підпишуть "ядерний" контракт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:53

komp
Вы можете назвать страны, покупающие нефть и газ у страны-агрессора, которые непосредственно пострадали от агрессии России (кроме Украины) ? Для них это обычный бизнес - купить подешевле. А для Украины? "Никакого агрессора, просто бизнес"?

Россия уменьшает импорт из Украины, а Украина увеличивает:
Украина увеличила импорт товаров из России на 28%
02 мая 2018
...
По данным НБУ, экспорт товаров из Украины в Россию в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 годом, сократился на 11,5% - до 709 млн долл., при этом импорт вырос на 28,4%, до 1,9 млрд долл.
...

https://economics.unian.net/finance/101 ... na-28.html
При этом российский газ Украина не покупала.

Пока в Украине возмущались постройкой крымского моста, украинский бизнес тоже возмущался, но по-своему:
Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин
...
К нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста.
...

https://www.obozrevatel.com/crime/boris ... asnost.htm
Какие меры приняли к этим компаниям? Даже боятся назвать их.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:32

  yanyura написав:komp
Вы можете назвать страны, покупающие нефть и газ у страны-агрессора, которые непосредственно пострадали от агрессии России (кроме Украины) ?


Грузия. Не знаю, как насчет Голландии - раньше покупала.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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  #<12
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