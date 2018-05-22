90% дебіторських боргів компанії "Укрнафта" належать компаніям-банкрутам.
Дивися повний текст ДФС: 90% боргів "Укрнафти" належать компаніям-банкрутам.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 11:10
ДФС: 90% боргів "Укрнафти" належать компаніям-банкрутам
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Дивися повний текст ДФС: 90% боргів "Укрнафти" належать компаніям-банкрутам.
Додано: Вів 29 тра, 2018 11:11
Хорошо распилили 11,25 млрд грн. Они там вообще проверяют с кем работать, а с кем нет?
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