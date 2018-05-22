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ДФС: 90% боргів "Укрнафти"
належать компаніям-банкрутам

ДФС: 90% боргів "Укрнафти" належать компаніям-банкрутам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:10

ДФС: 90% боргів "Укрнафти" належать компаніям-банкрутам

Пропонуємо до обговорення:
90% дебіторських боргів компанії "Укрнафта" належать компаніям-банкрутам.

Дивися повний текст ДФС: 90% боргів "Укрнафти" належать компаніям-банкрутам.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:11

Хорошо распилили 11,25 млрд грн. Они там вообще проверяют с кем работать, а с кем нет?
pibodi
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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