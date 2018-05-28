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В Україні відкриють
першу комбіновану ТЕС

В Україні відкриють першу комбіновану ТЕС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:56

В Україні відкриють першу комбіновану ТЕС

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

Дивися повний текст В Україні відкриють першу комбіновану ТЕС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:57

Давно пора сміття спалювати перетворюючи на електрику.
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