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В Україні відкриють першу комбіновану ТЕС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 тра, 2018 11:56
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.
Дивися повний текст В Україні відкриють першу комбіновану ТЕС
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Додано: Вів 29 тра, 2018 11:57
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