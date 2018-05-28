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В Україні збираються запустити
виробництво китайських...

В Україні збираються запустити виробництво китайських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:07

В Україні збираються запустити виробництво китайських...

Пропонуємо до обговорення:
Спільний проект може запрацювати з прицілом на ринок Євросоюзу.

Дивися повний текст В Україні збираються запустити виробництво китайських тракторів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:08

Харьковский тракторный завод в 80х производил до 70 тыс. тракторов в год. Экспорт в 36 стран мира. В 2016 завод произвел 1600 такторов, что на 10% больше, чем в 2015 году и в 40 раз меньше чем в 1986 г.
dvery1
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:08

"Он добавил, что сейчас начать производство в Украине стало проще"--- ой-ой, а какже Лыпицька фабрика и порохоботы которые всем мешают жить???
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:10

  dvery1 написав:Харьковский тракторный завод в 80х производил до 70 тыс. тракторов в год. Экспорт в 36 стран мира. В 2016 завод произвел 1600 такторов, что на 10% больше, чем в 2015 году и в 40 раз меньше чем в 1986 г.

если начать поставлять харьковские трактора или любые другие бесплатно, всем африканским племенам которые пообещают с нами дружить, то конечно же спрос вырастет до 70 тыс тракторов в год и за ними очередь будет стоять
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:13

dvery1, проблеми приватного Харківського тракторного заводу стосуються виключно Харківського тракторного заводу. Не вмієш робити якісну конкурентну продукцію - давайдосвіданія.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:35

  Sharpe написав:dvery1, проблеми приватного Харківського тракторного заводу стосуються виключно Харківського тракторного заводу. Не вмієш робити якісну конкурентну продукцію - давайдосвіданія.

Конечно до свидалья: рабочим, семьям, смежникам, госбюджету. Даешь уголь Пенсильвании, Тепловозы GP и трактора КНР!!!
dvery1
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:56

Re: збираються

  dvery1 написав:уголь Пенсильвании, Тепловозы GP и трактора КНР!

Да, еще не видели ничего из перечисленного.
sal
 
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