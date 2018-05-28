Спільний проект може запрацювати з прицілом на ринок Євросоюзу.
Дивися повний текст В Україні збираються запустити виробництво китайських тракторів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:07
В Україні збираються запустити виробництво китайських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні збираються запустити виробництво китайських тракторів.
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:08
Харьковский тракторный завод в 80х производил до 70 тыс. тракторов в год. Экспорт в 36 стран мира. В 2016 завод произвел 1600 такторов, что на 10% больше, чем в 2015 году и в 40 раз меньше чем в 1986 г.
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:08
"Он добавил, что сейчас начать производство в Украине стало проще"--- ой-ой, а какже Лыпицька фабрика и порохоботы которые всем мешают жить???
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:10
если начать поставлять харьковские трактора или любые другие бесплатно, всем африканским племенам которые пообещают с нами дружить, то конечно же спрос вырастет до 70 тыс тракторов в год и за ними очередь будет стоять
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:13
dvery1, проблеми приватного Харківського тракторного заводу стосуються виключно Харківського тракторного заводу. Не вмієш робити якісну конкурентну продукцію - давайдосвіданія.
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:35
Конечно до свидалья: рабочим, семьям, смежникам, госбюджету. Даешь уголь Пенсильвании, Тепловозы GP и трактора КНР!!!
|