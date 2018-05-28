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В Україні збираються запустити
виробництво китайських...

В Україні збираються запустити виробництво китайських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:43

Нам точно есть чему у китайцев поучиться. Например, экономическому патриотизму

Производить и покупать китайские трактора вместо своих это и есть экономический патриотизм??? По-моему, это по-другому называется - экономический идиотизм!
valme
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:04

Потреба є ,тільки за що їх купувати.Наші розробки не гірші,а заводи стоять.Хіба що китайський непотріб за безцінок збувати будуть,а потім до них запчастини,так як вони ломатись будуть не на жарт.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:08

valme, виробляти китайські (парагвайські, нігерійські, марсіанські) трактори - це проблема конкретного бізнесмена, який хоче це робити. У даному випадку - Васі Хмельницького. Не давайте йому порад - він без вас вирішить, що йому робити. І нестиме відповідальність за своє рішення. Це називається "капіталізм", а страни совєтов вже давно нема.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:08

vovaplus, ваші заводи? Цікаво, скільки заводів у вас конкретно, і які вони? Бо якщо мова йде про ХТЗ - то це завод Ярославського, а до того це був завод Дерипаски.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:09

dvery1, саме так. Тепловози з США, вугілля з Пенсильванії, вертольоти із Франції. Подивіться в словнику значення слова "глобалізація".
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:15

  Sharpe написав:dvery1, саме так. Тепловози з США, вугілля з Пенсильванії, вертольоти із Франції. Подивіться в словнику значення слова "глобалізація".

Все правильно - только ввозную пошлину, как в Китае делаем -60% и пусть ввозят. Чтобы была конкуренция, а не просто под лозунгом глобализация, обычная колонизация.
laa1999
 
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  #<12
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