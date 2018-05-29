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В Україні збираються запустити
виробництво китайських...

В Україні збираються запустити виробництво китайських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:22

У матрицы произошел сбой?! Поправьте! Все европейское, даже если это кредиты и открытие рынка, есть хорошо, а все азиатское, даже если это дешевые ресурсы и доступные рынки, есть плохо.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:04

  Sharpe написав:valme, виробляти китайські (парагвайські, нігерійські, марсіанські) трактори - це проблема конкретного бізнесмена, який хоче це робити. У даному випадку - Васі Хмельницького. Не давайте йому порад - він без вас вирішить, що йому робити. І нестиме відповідальність за своє рішення. Це називається "капіталізм", а страни совєтов вже давно нема.

Що в своєму житті виробляв Вася Хмельницький, окрім цілої череди земельних і фінансових махінацій? Чому практично стоїть ХТЗ "талановитого" бізнесмена Ярославського?
Та тому що, окрім як красти з бюджету і розкрадати залишки державного майна, ці "таланти" більш ні на що не здатні.
Розакзати, що буде з черговою аферою Хмельницького? Він відхватить (безкоштовно, чи за копійки) декілька ласих гектарів земельки, він візьме кредит під держгарантії, чи в держбанку... В результаті на землі з"явиться чергова забудова, а кредит спишуть (Схема проганялась не один раз під різними пристойними проектами).
Cris
 
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