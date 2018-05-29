В Україні збираються запустити виробництво китайських...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 15:22
У матрицы произошел сбой?! Поправьте! Все европейское, даже если это кредиты и открытие рынка, есть хорошо, а все азиатское, даже если это дешевые ресурсы и доступные рынки, есть плохо.
имхо
Додано: Вів 29 тра, 2018 16:04
Що в своєму житті виробляв Вася Хмельницький, окрім цілої череди земельних і фінансових махінацій? Чому практично стоїть ХТЗ "талановитого" бізнесмена Ярославського?
Та тому що, окрім як красти з бюджету і розкрадати залишки державного майна, ці "таланти" більш ні на що не здатні.
Розакзати, що буде з черговою аферою Хмельницького? Він відхватить (безкоштовно, чи за копійки) декілька ласих гектарів земельки, він візьме кредит під держгарантії, чи в держбанку... В результаті на землі з"явиться чергова забудова, а кредит спишуть (Схема проганялась не один раз під різними пристойними проектами).
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