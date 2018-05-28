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В Україні збираються запустити
виробництво китайських...

В Україні збираються запустити виробництво китайських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:22

У матрицы произошел сбой?! Поправьте! Все европейское, даже если это кредиты и открытие рынка, есть хорошо, а все азиатское, даже если это дешевые ресурсы и доступные рынки, есть плохо.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:04

  Sharpe написав:valme, виробляти китайські (парагвайські, нігерійські, марсіанські) трактори - це проблема конкретного бізнесмена, який хоче це робити. У даному випадку - Васі Хмельницького. Не давайте йому порад - він без вас вирішить, що йому робити. І нестиме відповідальність за своє рішення. Це називається "капіталізм", а страни совєтов вже давно нема.

Що в своєму житті виробляв Вася Хмельницький, окрім цілої череди земельних і фінансових махінацій? Чому практично стоїть ХТЗ "талановитого" бізнесмена Ярославського?
Та тому що, окрім як красти з бюджету і розкрадати залишки державного майна, ці "таланти" більш ні на що не здатні.
Розакзати, що буде з черговою аферою Хмельницького? Він відхватить (безкоштовно, чи за копійки) декілька ласих гектарів земельки, він візьме кредит під держгарантії, чи в держбанку... В результаті на землі з"явиться чергова забудова, а кредит спишуть (Схема проганялась не один раз під різними пристойними проектами).
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:39

Re: В Україні збираються запустити виробництво китайських...

Он добавил, что сейчас начать производство в Украине стало проще, особенно если ты обладаешь опытом работы внутри. Поэтому инвесторам нужен партнер-проводник.


Вот в этом вся суть, Василий Хмельницкий просто хочет быть "проводником" китайских денежек.
Остальное все бла-бла-бла
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:44

  valme написав:
  Sharpe написав:dvery1, саме так. Тепловози з США, вугілля з Пенсильванії, вертольоти із Франції. Подивіться в словнику значення слова "глобалізація".

А что тогда будет производить Украина? Пшеницю і бурачки?
Это же сколько нужно вырастить и продать "бурачков" за границу, чтоб купить один вертолет из Франции?

Можно ещё валить кругляк и копать бурштын :?
gh78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:04

  Molchyn написав:Даже китайцы у нас не выживут. Давно случайно попалась на глаза интересная инфа. В Украине есть специальное, СПЕЦИАЛЬНОЕ И ОТДЕЛЬНОЕ !!! ведомство, которое регулирует вопросы ПРОИЗВОДСТВА ТРАКТОРОВ!!! гос орган!!!! Жаль китайцев. :mrgreen:

Твоя "инфа" это типичный фейк. "давно, случайно, на глаза" - поражаюсь баснеписцам. Может ты и название "ведомства" выдаш?
komp
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:08

Re: В Україні збираються запустити виробництво китайських...

  Cris написав:Що в своєму житті виробляв Вася Хмельницький, окрім цілої череди земельних і фінансових махінацій? Чому практично стоїть ХТЗ "талановитого" бізнесмена Ярославського?

По Хмельницкому согласен, его балабольство не стоит транслировать в новостях вообще. А ХТЗ как раз не стоит, стоял до того как Ярославский им занялся.
komp
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:04

  Волгарь написав:
А что тогда будет производить Украина?

Риторический вопрос.




А вот и ответ.

РФ ждет прогрессирующая отсталость страны, нищета населения. Налоговиков у россиян на 100 тыс. населения в 4 раза больше, чем в США. РФ чемпион мира по числу чиновников в Пенсионном фонде. В Газпроме добыча газа не растет, а число служащих выросло с 398 тыс. до 470 тыс. человек. Российские госкорпорации реально не способны производить что-либо принципиально новое и конкурентоспособное. Если упадут цены на нефть, что будут делать россияне? Собирать в лесу грибы? А ведь цены в магазинах растут уже сегодня, при стоимости нефти больше $70 за баррель.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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