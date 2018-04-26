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В Україні збираються запустити виробництво китайських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 тра, 2018 15:22
У матрицы произошел сбой?! Поправьте! Все европейское, даже если это кредиты и открытие рынка, есть хорошо, а все азиатское, даже если это дешевые ресурсы и доступные рынки, есть плохо.
имхо
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cccp30000
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:04
Sharpe написав:
valme, виробляти китайські (парагвайські, нігерійські, марсіанські) трактори - це проблема конкретного бізнесмена, який хоче це робити. У даному випадку - Васі Хмельницького. Не давайте йому порад - він без вас вирішить, що йому робити. І нестиме відповідальність за своє рішення. Це називається "капіталізм", а страни совєтов вже давно нема.
Що в своєму житті виробляв Вася Хмельницький, окрім цілої череди земельних і фінансових махінацій? Чому практично стоїть ХТЗ "талановитого" бізнесмена Ярославського?
Та тому що, окрім як красти з бюджету і розкрадати залишки державного майна, ці "таланти" більш ні на що не здатні.
Розакзати, що буде з черговою аферою Хмельницького? Він відхватить (безкоштовно, чи за копійки) декілька ласих гектарів земельки, він візьме кредит під держгарантії, чи в держбанку... В результаті на землі з"явиться чергова забудова, а кредит спишуть (Схема проганялась не один раз під різними пристойними проектами).
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Cris
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:39
Он добавил, что сейчас начать производство в Украине стало проще, особенно если ты обладаешь опытом работы внутри. Поэтому инвесторам нужен партнер-проводник.
Вот в этом вся суть, Василий Хмельницкий просто хочет быть "проводником" китайских денежек.
Остальное все бла-бла-бла
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
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titanik
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:44
valme написав: Sharpe написав:
dvery1, саме так. Тепловози з США, вугілля з Пенсильванії, вертольоти із Франції. Подивіться в словнику значення слова "глобалізація".
А что тогда будет производить Украина? Пшеницю і бурачки?
Это же сколько нужно вырастить и продать "бурачков" за границу, чтоб купить один вертолет из Франции?
Можно ещё валить кругляк и копать бурштын
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gh78
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:04
Molchyn написав:
Даже китайцы у нас не выживут. Давно случайно попалась на глаза интересная инфа. В Украине есть специальное, СПЕЦИАЛЬНОЕ И ОТДЕЛЬНОЕ !!! ведомство, которое регулирует вопросы ПРОИЗВОДСТВА ТРАКТОРОВ!!! гос орган!!!! Жаль китайцев.
Твоя "инфа" это типичный фейк. "давно, случайно, на глаза" - поражаюсь баснеписцам. Может ты и название "ведомства" выдаш?
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komp
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:08
Cris написав:
Що в своєму житті виробляв Вася Хмельницький, окрім цілої череди земельних і фінансових махінацій? Чому практично стоїть ХТЗ "талановитого" бізнесмена Ярославського?
По Хмельницкому согласен, его балабольство не стоит транслировать в новостях вообще. А ХТЗ как раз не стоит, стоял до того как Ярославский им занялся.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 11:04
Волгарь написав:
А что тогда будет производить Украина?
Риторический вопрос.
А вот и ответ.
РФ ждет прогрессирующая отсталость страны, нищета населения. Налоговиков у россиян на 100 тыс. населения в 4 раза больше, чем в США. РФ чемпион мира по числу чиновников в Пенсионном фонде. В Газпроме добыча газа не растет, а число служащих выросло с 398 тыс. до 470 тыс. человек. Российские госкорпорации реально не способны производить что-либо принципиально новое и конкурентоспособное. Если упадут цены на нефть, что будут делать россияне? Собирать в лесу грибы? А ведь цены в магазинах растут уже сегодня, при стоимости нефти больше $70 за баррель.
US
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дядя Caша
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 01:19
Какой всеядный пан Хмельницкий) и K.FUND с Unit.City....и трахторци з Кытая)))
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reakzioner
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 21:03
reakzioner написав:
Какой всеядный пан Хмельницкий) и K.FUND с Unit.City....и трахторци з Кытая)))
Язык он ведь без кости.
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Ratatui
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Додано: Суб 09 чер, 2018 11:51
Волгарь написав:
А что тогда будет производить Украина?
дядя Caша написав:
А вот и ответ.
РФ ждет прогрессирующая отсталость страны, нищета населения. Налоговиков у россиян на 100 тыс. населения в 4 раза больше, чем в США. РФ чемпион мира по числу чиновников в Пенсионном фонде. В Газпроме добыча газа не растет, а число служащих выросло с 398 тыс. до 470 тыс. человек. Российские госкорпорации реально не способны производить что-либо принципиально новое и конкурентоспособное. Если упадут цены на нефть, что будут делать россияне? Собирать в лесу грибы? А ведь цены в магазинах растут уже сегодня, при стоимости нефти больше $70 за баррель.
Вопрос был про Украину
back in USSR
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slavek
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