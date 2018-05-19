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Держстат зафіксував зростання
обсягу нефінансових послуг

Держстат зафіксував зростання обсягу нефінансових послуг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:59

Держстат зафіксував зростання обсягу нефінансових послуг

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба статистики України фіксує зростання обсягу нефінансових послуг.

Дивися повний текст Держстат зафіксував зростання обсягу нефінансових послуг.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:59

Рост объема услуг на фоне падения производства??!! Ииии??
Moimir
 
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