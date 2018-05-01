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Молочні продукти за рік
подорожчали на 33% - експерт

Молочні продукти за рік подорожчали на 33% - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:59

Молочні продукти за рік подорожчали на 33% - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Всі молочні вироби за рік подорожчали від 0,2% до 33%.

Дивися повний текст Молочні продукти за рік подорожчали на 33% - експерт.
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Стало ли в них больше молока?..
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Евро интеграция - она такая.
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