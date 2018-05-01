Всі молочні вироби за рік подорожчали від 0,2% до 33%.
Дивися повний текст Молочні продукти за рік подорожчали на 33% - експерт.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 12:59
Молочні продукти за рік подорожчали на 33% - експерт
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Дивися повний текст Молочні продукти за рік подорожчали на 33% - експерт.
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