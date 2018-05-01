Всі молочні вироби за рік подорожчали від 0,2% до 33%.
Дивися повний текст Молочні продукти за рік подорожчали на 33% - експерт.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 12:59
Молочні продукти за рік подорожчали на 33% - експерт
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Дивися повний текст Молочні продукти за рік подорожчали на 33% - експерт.
Додано: Вів 29 тра, 2018 16:57
это очередной звоночек брехливому госкомстату - мясо 35%, молоко/масло 30%, а инфляция 2017 - 14%, - якобы остальное подорожало меньше, а доля остального больше. Тут еще коварно топливо дорожает, и деваться некуда - нефть поползла. Как тут любят ботам указывать - меняйте методичку. Да и вообще - белки вредны, станем все вегами
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