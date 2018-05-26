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Укравтодор пригрозив
перерозподілити гроші, якщо у...

Укравтодор пригрозив перерозподілити гроші, якщо у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:42

Укравтодор пригрозив перерозподілити гроші, якщо у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив керівник Укравтодору Славомір Новак на спільному брифінгу з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.

Дивися повний текст Укравтодор пригрозив перерозподілити гроші, якщо у регіонах не підпишуть договори.
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