Про це повідомив керівник Укравтодору Славомір Новак на спільному брифінгу з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.
Дивися повний текст Укравтодор пригрозив перерозподілити гроші, якщо у регіонах не підпишуть договори.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 13:42
Укравтодор пригрозив перерозподілити гроші, якщо у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укравтодор пригрозив перерозподілити гроші, якщо у регіонах не підпишуть договори.
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