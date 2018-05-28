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В Україні можуть знизити
акцизний податок на б/у іномарки

В Україні можуть знизити акцизний податок на б/у іномарки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:47

В Україні можуть знизити акцизний податок на б/у іномарки

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстровано проект закону щодо лібералізації умов ввезення на територію України старих автомобілів.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:47

не статья, а вода. На сколько планируется снизить - так и не написали.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:09

Фамилия автора закона тоже интересна.
laa1999
 
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