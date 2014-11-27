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В Україні можуть знизити
акцизний податок на б/у іномарки

В Україні можуть знизити акцизний податок на б/у іномарки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:47

В Україні можуть знизити акцизний податок на б/у іномарки

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстровано проект закону щодо лібералізації умов ввезення на територію України старих автомобілів.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:47

не статья, а вода. На сколько планируется снизить - так и не написали.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:09

Фамилия автора закона тоже интересна.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:35

  laa1999 написав:Фамилия автора закона тоже интересна.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо лібералізації умов ввезення на територію України вживаних автомобілів)

Номер, дата реєстрації:
8398 від 23.05.2018
...
Суб'єкт права законодавчої ініціативи:
Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту:
Міщенко Сергій Григорович (VIII скликання)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=64078
Міщенко Сергій Григорович
Обраний по:
Виборчому округу №98
Регіон:
Київська область
Дата набуття депутатських повноважень:
27 листопада 2014р.

Не входить до складу будь-якої фракції

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8827
yanyura
 
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