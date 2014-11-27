У Верховній Раді зареєстровано проект закону щодо лібералізації умов ввезення на територію України старих автомобілів.
Дивися повний текст В Україні можуть знизити акцизний податок на б/у іномарки.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 13:47
В Україні можуть знизити акцизний податок на б/у іномарки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть знизити акцизний податок на б/у іномарки.
Додано: Вів 29 тра, 2018 13:47
не статья, а вода. На сколько планируется снизить - так и не написали.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 15:35
Додано: Вів 29 тра, 2018 17:09
Пытается баллы перед выборами набрать. Потом лохам будет рассказывать , что подавал, хотел, а они падлы не приняли.
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