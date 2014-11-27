В Україні можуть знизити акцизний податок на б/у іномарки
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Додано: Вів 29 тра, 2018 13:47
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстровано проект закону щодо лібералізації умов ввезення на територію України старих автомобілів.
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В Україні можуть знизити акцизний податок на б/у іномарки
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R2
Робот новин
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Додано: Вів 29 тра, 2018 13:47
не статья, а вода. На сколько планируется снизить - так и не написали.
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RomanTik
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Додано: Вів 29 тра, 2018 14:09
Фамилия автора закона тоже интересна.
laa1999
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Додано: Вів 29 тра, 2018 15:35
laa1999 написав:
Фамилия автора закона тоже интересна.
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо лібералізації умов ввезення на територію України вживаних автомобілів) Номер, дата реєстрації: 8398 від 23.05.2018 ... Суб'єкт права законодавчої ініціативи: Народний депутат України Ініціатор(и) законопроекту: Міщенко Сергій Григорович (VIII скликання) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=64078 Міщенко Сергій Григорович Обраний по: Виборчому округу №98 Регіон: Київська область Дата набуття депутатських повноважень: 27 листопада 2014р. Не входить до складу будь-якої фракції http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8827
yanyura
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Додано: Вів 29 тра, 2018 17:09
yanyura написав: laa1999 написав:
Фамилия автора закона тоже интересна.
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо лібералізації умов ввезення на територію України вживаних автомобілів) Номер, дата реєстрації: 8398 від 23.05.2018 ... Суб'єкт права законодавчої ініціативи: Народний депутат України Ініціатор(и) законопроекту: Міщенко Сергій Григорович (VIII скликання) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=64078 Міщенко Сергій Григорович Обраний по: Виборчому округу №98 Регіон: Київська область Дата набуття депутатських повноважень: 27 листопада 2014р. Не входить до складу будь-якої фракції http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8827
Пытается баллы перед выборами набрать. Потом лохам будет рассказывать , что подавал, хотел, а они падлы не приняли.
Ratatui
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:37
А я думаю, что аж до выборов никто ничего не будет менять. Будут тянуть резину и дальше. Ведь на завозе еврономеров те, кто контролируют потоки взяток с таможни очень неплохо навариваются.
При желании что то реально изменить, это можно сделать максимум за насколько дней, но ничего не происходит, кроме болтовни. Ситуация ровно та же, что и с янтарем, "все под контролем" у нужных людей. Да и васадзе неспроста объявил о принудительном выкупе акций у миноритариев заза. Что то гнусное готовит.
EKO
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