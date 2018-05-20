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Рада НБУ прогнозує досягнення
потенційного рівня ВВП вже...

Рада НБУ прогнозує досягнення потенційного рівня ВВП вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:24

Рада НБУ прогнозує досягнення потенційного рівня ВВП вже...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова ради Богдан Данилишин.

Дивися повний текст Рада НБУ прогнозує досягнення потенційного рівня ВВП вже в II кварталі 2018.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 14:24

Тю та влупят новые цены на газ и враз ВВП выростет.
vitali_kalinin
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