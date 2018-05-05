За підсумками розслідування справи про підвищення цін на скраплений газ сформулював висновки.
Дивися повний текст WOG і ОККО знову стали учасниками змови, - АМКУ.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 16:51
WOG і ОККО знову стали учасниками змови, - АМКУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст WOG і ОККО знову стали учасниками змови, - АМКУ.
Додано: Вів 29 тра, 2018 16:52
а то что бенз у них всегда в одну цену никого не насторожило? хмм... или так звезды стали?)
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